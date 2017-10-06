Coastal areas of Levy County should be aware of a potential for some minor coastal flooding over the weekend during high tide cycles. See below information from the National Weather Service.
COASTAL FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TAMPA BAY RUSKIN HAS ISSUED A COASTAL FLOOD ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT SUNDAY.
* COASTAL FLOODING...UP TO 4 FEET MEAN SEA LEVEL AT TIMES OF HIGH TIDES.
* COASTAL FLOOD TIMING...FRIDAY EVENING THROUGH SUNDAY AFTERNOON. GREATEST CONCERN LOOKS TO OCCUR WITH THE SATURDAY EVENING AND SUNDAY MORNING TIDE CYCLES.
* COASTAL FLOOD IMPACTS...MINOR COASTAL FLOODING AND INUNDATION OF LOW LYING COASTAL ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A COASTAL FLOOD ADVISORY INDICATES THAT ONSHORE WINDS AND TIDES WILL COMBINE TO GENERATE FLOODING OF LOW AREAS ALONG THE SHORE.
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